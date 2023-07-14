Очереди на подъезде к Крымскому мосту полностью ликвидировали
Автомобильная очередь перед Крымским мостом со стороны полуострова полностью ликвидирована. Об этом сообщается в Telegram-канале, запущенном властями региона для автотуристов.
«Затруднений при подъезде к мосту нет. Со стороны Крыма и со стороны Краснодарского края лишь небольшое скопление авто перед пунктами досмотра», — говорится в посте от 20:00.
Напомним, что пробки перед Крымским мостом со стороны Краснодара начали образовываться с 1 июля. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин связал их с предпочтением четверти путешественников заезжать в места отдыха в понедельник.
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