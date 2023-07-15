В России разрешили урегулировать убытки по ОСАГО через «Госуслуги»

Сегодня, 15 июля, вступили в силу поправки в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Убытки по ОСАГО можно будет урегулировать через портал «Госуслуги», оформив дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

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Отмечается, что при подаче заявления для электронного урегулирования убытков не нужно лично обращаться в страховую компанию. Взаимодействие будет происходить в личном кабинете «Госуслуг». При этом все равно будет необходимо представить автомобиль на осмотр.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий в четыре раза размер страховых выплат пассажирам легковых такси - до 2 млн рублей. С 1 сентября 2024 года на легковые такси распространится система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами.