Автодилеры пожаловались в правительство на импорт автомобилей без гарантий

В Россию хлынул поток импортных автомобилей без надлежащей гарантии, что ущемляет права автовладельцев и подрывает конкурентоспособность официальных дилеров. Об этом Международная Ассоциация Дилеров LADA (МАД) заявила в письме, направленном председателю правительства РФ Михаилу Мишустину (копия есть в распоряжении "Российской газеты").

© Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Повлиять на ситуацию может объявленная с 1 августа индексация утилизационного сбора, поскольку устранит с рынка "серых" посредников, считают автодилеры. Эксперты отмечают, что это поможет сдержать давление импорта на отечественный автопром, хотя последний пока вряд ли закроет сам все потребности рынка.

Видео дня

В 2023 году при невысоком уровне защиты внутреннего рынка в России увеличился поток автомобилей, ввозимых без надлежащей гарантии, обеспечения качественного сервиса и необходимых поставок запчастей, а также большое количество подержанных автомобилей, отмечают авторы письма.

То есть уровень безопасности таких автомобилей никто не может гарантировать. Сложившаяся ситуация также провоцировала формирование многочисленных "серых схем" при импорте автомобилей, например, ввоз в Россию транспортных средств через фиктивных физических лиц для дальнейшей коммерческой перепродажи с целью ухода от платежей в бюджет. Это стало возможным благодаря действующим правилам утилизационного сбора, в соответствии с которыми выплаты для юридических лиц более, чем в 50 раз превышают сбор физических лиц, указывают автодилеры.

"В результате отечественные автовладельцы оказались ущемленными в своих законных правах и не получают ни надлежащей сервисной гарантии, ни качественного технического обслуживания, ни достаточных гарантий технической исправности и юридической чистоты приобретаемого автомобиля", - говорится в письме.

Для себя автодилеры видят риски в снижении конкурентоспособности, поскольку они в течение многих лет инвестировали значительные средства в салоны, техцентры, оборудование, программное обеспечение и обучение персонала, а также добросовестно уплачивали в бюджет все налоги и сборы.

Индексация утилизационного сбора и выравнивание его ставок для различных категорий плательщиков, которые ввозят автомобили для последующей коммерческой перепродажи, уверены представители Ассоциации, будет способствовать формированию цивилизованного автомобильного рынка в России и более эффективной защите прав автовладельцев. С рынка будут "вымыты" неплатежеспособные организации - "однодневки", специализирующиеся на серых схемах ввоза.

Кроме того, индексация утилизационного сбора также простимулирует инвестиции в отечественное производство автомобилей. В результате официальные дилеры рассчитывают получить больше машин как отечественных, так и иностранных брендов, произведенных на территории России. А с точки зрения обеспечения запасными частями, более предпочтительным и комфортным для российских дилерских организаций оказывается сотрудничество с отечественными производителями, отмечают авторы письма.

Проиндексирован утилизационный сбор будет с 1 августа. Его ставка повысится в 1,7 - 3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5 - 3,4 раза на легкие коммерческие автомобили и в 1,7 раза - на грузовые автомобили. С учетом этого конкурентоспособность российских автомобилей должна вырасти, возможности их продажи на рынке расширятся, отечественный автопром получит стимулы к развитию.

Эксперты при этом предупреждают о возможном сокращении ассортимента автомобилей, доступных для покупателей среднего достатка. Несмотря на плюсы индексации утилизационного сбора предпринять это можно было немного позже, когда рынок стабилизируется и вернётся хотя бы к уровню 2021 года с показателями продаж 1,5-1,6 млн машин в год, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто. "АвтоВАЗ - лучший в мире производитель бюджетных автомобилей, однако он выпускает несколько моделей одного класса и не в состоянии закрыть все потребности рынка", - говорит эксперт.

Руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов отмечает, что рост цен может оказаться более значительным. По его словам, размер сбора для автомобилей с объемом двигателя больше 3 л. будет составлять от 970 тыс. до 1,2 млн рублей, а утилизационный сбор на самый распространëнный объëм двигателя - от 1 до 2 л - станет равным 300 тыс. рублей. Такие авто подорожают в пределах 5-8% в зависимости от цены автомобиля, но на индексацию утилизационного сбора также может наложиться снижение курса рубля, из-за чего рост цен может оказаться более заметным. Рынок ощутит это к середине августа, когда в Россию привезут автомобили, приобретенные за рубежом по новому курсу рубля, добавил Шкуматов.

Утилизационный сбор повышается неравномерно, указывает эксперт. При этом индексация не коснется физических лиц, которые ввозят машины с объемом двигателя до 3 литров для личного пользования. Такие покупатели по-прежнему будут платить утильсбор по льготной ставке: 3400 рублей - за новую машину и 5200 рублей - за машину старше трех лет.

Начальник научно-исследовательского отдела комплексного развития ранспорта ОАО "НИИАТ" Татьяна Михеева считает, что правительство безусловно должно регулировать эти процессы, ведь таможенные пошлины были в свое время снижены в рамках вступления в ВТО и компенсированы утилизационным сбором. Однако при этом отмечает, что важно соблюдать назначение сборов. "Утилизационный сбор предназначен для дальнейшей переработки автомобилей, что соответствует экологическим целям. И именно в указанных целях и надо использовать средства от утилизационного сбора.

Как протекционистская мера - это конечно может быть действенно в краткосрочном периоде, но лучше искать другие способы стимулирования отечественного автопрома", - заметила Михеева. Несмотря на понятные причины индексации сборов, возможны негативные последствия для рынка, говорит она.

С этим согласен главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Он считает, что с учётом принятого решения также необходимо более жестко регулировать деятельность российских производителей автомобилей, чтобы не допустить необоснованного повышения цен. "Конечно, защищать отечественный автопром нужно. У нас должны работать предприятия и заводы, на которых люди будут зарабатывать деньги и тратить их на необходимые товары - это необходимый процесс поддержки экономики страны.