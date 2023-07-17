В Toyota узнали, что новые Tundra и Sequoia «могут сломаться в любой момент»

Toyota отзовет новые Tundra и Sequoia из-за риска потери колеса.

© Toyota

Автопроизводитель выяснил, что из-за внутризаводского дефекта цепи, удерживающие запасное колесо под днищем, «могут сломаться в любой момент». Причина возможной поломки — плохая сварка. Toyota узнала о неисправности в июне, когда четыре автомобиля потеряли запаску прямо на производственных площадках. О травмах и авариях, спровоцированных отвалившимся колесом, Toyota не сообщила.

Toyota обнаружила, что некачественные цепи были произведены в декабре 2022 года. Поставщик провёл внутреннее расследование и выяснил: брак стал следствием нарушения технологии. На предприятии произошла утечка воды, звенья цепей намокли сразу после сварки, и в итоге прочность соединений оказалась ниже допустимой.

В группе риска в общей сложности 1398 автомобилей для североамериканского рынка. Среди них 768 обычных Tundra, 181 гибрид Tundra и 449 гибридов Sequoia. Владельцев проблемных пикапов и внедорожников начнут оповещать о необходимости посетить сервис 14 августа. Официальные дилеры Toyota бесплатно заменят держатель запасного колеса.