В Toyota узнали, что новые Tundra и Sequoia «могут сломаться в любой момент»

Toyota отзовет новые Tundra и Sequoia из-за риска потери колеса.
Автопроизводитель выяснил, что из-за внутризаводского дефекта цепи, удерживающие запасное колесо под днищем, «могут сломаться в любой момент». Причина возможной поломки — плохая сварка. Toyota узнала о неисправности в июне, когда четыре автомобиля потеряли запаску прямо на производственных площадках. О травмах и авариях, спровоцированных отвалившимся колесом, Toyota не сообщила.
Toyota обнаружила, что некачественные цепи были произведены в декабре 2022 года. Поставщик провёл внутреннее расследование и выяснил: брак стал следствием нарушения технологии. На предприятии произошла утечка воды, звенья цепей намокли сразу после сварки, и в итоге прочность соединений оказалась ниже допустимой.
В группе риска в общей сложности 1398 автомобилей для североамериканского рынка. Среди них 768 обычных Tundra, 181 гибрид Tundra и 449 гибридов Sequoia. Владельцев проблемных пикапов и внедорожников начнут оповещать о необходимости посетить сервис 14 августа. Официальные дилеры Toyota бесплатно заменят держатель запасного колеса.
Полноразмерные рамные Toyota прошлых поколений регулярно возглавляют рейтинги самых надёжных автомобилей. Однако новую Tundra автопроизводитель отзывает второй раз за четыре месяца. В первый раз бесплатно пришлось отремонтировать все пикапы из-за риска отрыва крышки заднего борта.