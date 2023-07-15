BMW iX1 превратили в новый арт-кар

Немецкий художник превратил электрический кроссовер BMW iX1 в новый арт-кар. В июне 2022 года состоялась премьера нового поколения компактного кроссовера BMW X1, который впервые в истории получил электрическую версию BMW iX1. Именно эту модификацию компания решила использовать в качестве нового арт-кара, созданного в честь долгосрочного партнёрства с музеем Штеделя — одним из самых известных и старейших музейных фондов в Германии. Автором проекта стал современный немецкий художник Марк Бранденбург, который представил свой взгляд на автомобиль.

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Вместе с заместителем директора по современному искусству в Музее Штеделя Свеньей Гроссер Марк Бранденбург объяснил, что он воплотил в металле своё видение аспектов времени, пространства и скорости, которые легли в основу дизайна для необычного арт-кара.

«Дизайн BMW iX1, созданный Марком Бранденбургом, является идеальным началом для нового долгосрочного сотрудничества, которое приведет к ещё большему количеству вдохновляющих встреч с художниками в формате Städel Invites», — заявила член правления BMW AG Илка Хорстмайер.

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