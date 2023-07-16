В России подорожали кроссоверы Chery и Haval

Портал «Автоновости дня» обнаружил изменения на российских сайтах китайских марок. В случае с Haval Jolion и Dargo переплата составит 50 тысяч рублей, в случае с кроссоверами Chery — от 20 до 50 тысяч рублей. Рекомендуемые розничные цены остались без изменений, однако покупателям придётся раскошелиться, так как пересмотрены спецпредложения: прямые скидки от автопроизводителей и «дополнительные выгоды» рассчитали по-новому.

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В случае с Haval Jolion прямая выгода составит 50 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей, то есть кроссовер будет стоить от 1 849 000 до 2 499 000 рублей. Брутальные Drago и Dargo X теперь продаются с прямым дисконтом 100 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей: цены варьируются в диапазоне от 2 899 000 до 3 449 000 рублей.

Chery тоже скорректировала прайс-листы, но на 50 тысяч рублей подорожали только самые дорогие кроссоверы — Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 8 Pro e+. Версия с полным приводом теперь стоит от 3 670 900 рублей, переднеприводный гибрид — от 4 449 900 рублей. В случае с Tiggo 8 Pro прибавка составит 40 тысяч рублей, то есть стартовая цена выросла до 3 219 900 рублей.

На 20 тысяч рублей больше придётся выложить за «младший» Chery Tiggo 4 Pro. Теперь самая дешёвая модель стоит от 2 019 900 рублей. Все остальные кроссоверы (Tiggo 8, Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 Pro) отдалились от покупателя на 30 тысяч рублей. Единственный седан Chery — Arrizo 8 — пока предлагают по старым ценам.