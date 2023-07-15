Немецкие тюнеры доработали легендарную Lancia Delta HF Integrale

Немецкая компания Manhart доработала классический хэтчбек Lancia Delta HF Integrale. Ателье, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, анонсировало новое направление своей работы. Теперь помимо доработки актуальных автомобилей специалисты Manhart займутся модернизацией и уже снятых с производства моделей. Первенцем линейки Manhart Classic Cars стал итальянский хэтчбек, которому подкорректировали внешность, салон и увеличили мощность двигателя. В основу проекта Manhart Integrale 400 легла Lancia Delta HF Integrale 16V.

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Ателье из Вупперталя представило комплект Manhart Turbo Performance, который подразумевает более производительные турбины и интеркулер, кованые поршни и шатуны от Manhart, распредвал Catcams, топливный насос Bosch, переработанные впускную и выпускную системы в сочетании с новым блоком управления двигателем. Это позволяет снять с мотора 375 лошадиных сил и 550 Нм.

Стандартная 5-ступенчатая механическая коробка передач также не остаётся без внимания. Использование компонентов от раллийных автомобилей Group N и сцепления Sachs повышает надёжность трансмиссии в сочетании с более мощным двигателем. Доработки подвески подразумевают установку регулируемых койловеров от KW Suspensions. Штатные тормоза уступают место более производительным механизмам Brembo.

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart