Официальный дебют электрического Ford Explorer состоялся в Гудвуде

Новый Ford Explorer – это электрический внедорожник, нацеленный на Европу, разработанный и изготовленный в Европе, но передающий американский дух. Модели выпала судьба конкурировать в одном из самых тесных сегментов электромобильного рынка.

Выпуск новинки начнется с середины 2023 года на обновленном Кёльнском заводе Ford. Во многих аспектах это самый важный новый продукт Ford за десятилетие. Он станет первенцем полностью обновленной модельной линейки компании.

Explorer – это первый электромобиль Ford, использующий электрическую платформу Volkswagen MEB в рамках партнерства. По габаритам новинка стоит посредине между VW ID.3 и ID.4, избегая прямой конкуренции с ними.

В салоне основное внимание сфокусировано на доступностм. Центральное место занял 15,0-дюймовый сенсорный экран с последней версией информационно развлекательной платформы Ford Sync. Дисплей можно зафиксировать в вертикальном положении или наклонить до 30 градусов.

В своей мощнейшей версии Explorer будет иметь два двигателя по одному на ось суммарной мощностью 335 л.с. – это больше, чем любой другой серийный электромобиль на базе MEB, который сейчас продается.