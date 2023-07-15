Гиперкар Pininfarina Battista получил чемпионскую версию
Гиперкар Pininfarina Battista получил чемпионскую версию Edizione Nino Farina. Компания Automobili Pininfarina на Фестивале скорости в Гудвуде представила новую лимитированную версию электрического гиперкара Pininfarina Battista. Электромобиль с длинным именем Pininfarina Battista Edizione Nino Farina посвящён первому в истории Формулы-1 обладателю титула и станет отражением определённых периодов жизни и карьеры прославленного гонщика. Гиперкар отдаёт дань уважения итальянскому автогонщику Эмилио Джузеппе Фарине по прозвищу Нино.
Автомобиль окрашен в алый оттенок Rosso Niro с белыми Bianco Sestriere и синими акцентами Iconia Blu, дополняют которые чёрные крыша и верхние части дверей и элементы из неокрашенного углепластика. Особенностью новой модификации стали эксклюзивные по дизайну золотистые колёса и графика с номером «01» на бортах.
Салон отделан контрастной кожей. Кресло водителя имеет чёрную отделку, а пассажирское — бежевую. Контрастная отделка подразумевает акценты синего и красного цвета, а также декоративные панели из углепластика и карбона. Всего будет сделано пять экземпляров Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.
Каждый из них посвящён определённому эпизоду жизни Эмилио Джузеппе Фарины, так что двух одинаковых электромобилей не будет. Технических изменений спецверсия не подразумевает, а значит, что гиперкар оснащён четырьмя электромоторами с комбинированной отдачей 1927 сил и тяговой батареей Rimac емкостью 120 киловатт-часов. Машина может развивать 350 километров в час, а запас хода составляет до 476 километров. Стоимость Edizione Nino Farina не названа.