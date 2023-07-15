Гиперкар Pininfarina Battista получил чемпионскую версию Edizione Nino Farina. Компания Automobili Pininfarina на Фестивале скорости в Гудвуде представила новую лимитированную версию электрического гиперкара Pininfarina Battista. Электромобиль с длинным именем Pininfarina Battista Edizione Nino Farina посвящён первому в истории Формулы-1 обладателю титула и станет отражением определённых периодов жизни и карьеры прославленного гонщика. Гиперкар отдаёт дань уважения итальянскому автогонщику Эмилио Джузеппе Фарине по прозвищу Нино.

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Автомобиль окрашен в алый оттенок Rosso Niro с белыми Bianco Sestriere и синими акцентами Iconia Blu, дополняют которые чёрные крыша и верхние части дверей и элементы из неокрашенного углепластика. Особенностью новой модификации стали эксклюзивные по дизайну золотистые колёса и графика с номером «01» на бортах.

Салон отделан контрастной кожей. Кресло водителя имеет чёрную отделку, а пассажирское — бежевую. Контрастная отделка подразумевает акценты синего и красного цвета, а также декоративные панели из углепластика и карбона. Всего будет сделано пять экземпляров Pininfarina Battista Edizione Nino Farina.

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina

Automobili Pininfarina