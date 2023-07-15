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Porsche 718 Cayman GT4 RS стал ещё быстрее на Нюрбургринге

Ателье Manthey-Racing сделало Porsche 718 Cayman GT4 RS быстрее на Нюрбургринге. Компания Manthey-Racing, которая выступает в гонках и затем использует полученный опыт для доработки дорожных автомобилей Porsche, представила тюнинг для нового 718 Cayman GT4 RS. Не вмешиваясь в силовую установку, только за счёт улучшения подвески, тормозов и аэродинамики купе, специалистам немецкого ателье удалось сделать спорткар на «Нордшляйфе» быстрее стандартной машины. Чтобы выдерживать повышенные аэродинамические нагрузки, задняя крышка двигателя усилена карбоном.

Porsche 718 Cayman GT4 RS стал ещё быстрее на Нюрбургринге
© Motor.ru

В передней части появились закрылки и новые воздушные завесы с закрылками Герни в области колёсной арки, а новое карбоновое днище с диффузорами улучшают прижимную силу на передней части. Заднее крыло стало на 85 миллиметров шире и отличается новой планкой крыла и увеличенными торцевыми пластинами, что в совокупности увеличивает прижимную силу на задней оси — крыло имеет четырехступенчатую регулировку.

Колёсные диски получили дополнительные углепластиковые обтекатели. Заявлено, что на скорости 200 километров в час, когда заднее антикрыло установлено в режим Performance для использования на треке, общая прижимная сила увеличивается с 89 до 169 килограммов. В набор Manthey Performance вошли также новая подвеска с регулируемыми койловерами и пружинами с увеличенной на 20% жёсткостью, а также более мощные тормоза.

Их можно дополнить колодками, состав которых рассчитан на интенсивную эксплуатацию на гоночной трассе. Дополнительный тюнинг подразумевает подсвечивающиеся накладки на пороги с логотипами Manthey-Racing, буксирные петли, разработанные специально для трека, углепластиковые крепления антикрыла и расширенный карбоновый декор в духе Weissach Package. Оснащённый Manthey Performance Kit спорткар круг по «Нордшляйфе» в руках немецкого гонщика Porsche Йорга Бергмайстера проехал за 7:03.121 – на 6,179 секунды быстрее, чем стандартный 718 Cayman GT4 RS.