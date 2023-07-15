Porsche 718 Cayman GT4 RS стал ещё быстрее на Нюрбургринге

Ателье Manthey-Racing сделало Porsche 718 Cayman GT4 RS быстрее на Нюрбургринге. Компания Manthey-Racing, которая выступает в гонках и затем использует полученный опыт для доработки дорожных автомобилей Porsche, представила тюнинг для нового 718 Cayman GT4 RS. Не вмешиваясь в силовую установку, только за счёт улучшения подвески, тормозов и аэродинамики купе, специалистам немецкого ателье удалось сделать спорткар на «Нордшляйфе» быстрее стандартной машины. Чтобы выдерживать повышенные аэродинамические нагрузки, задняя крышка двигателя усилена карбоном.

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В передней части появились закрылки и новые воздушные завесы с закрылками Герни в области колёсной арки, а новое карбоновое днище с диффузорами улучшают прижимную силу на передней части. Заднее крыло стало на 85 миллиметров шире и отличается новой планкой крыла и увеличенными торцевыми пластинами, что в совокупности увеличивает прижимную силу на задней оси — крыло имеет четырехступенчатую регулировку.

Колёсные диски получили дополнительные углепластиковые обтекатели. Заявлено, что на скорости 200 километров в час, когда заднее антикрыло установлено в режим Performance для использования на треке, общая прижимная сила увеличивается с 89 до 169 килограммов. В набор Manthey Performance вошли также новая подвеска с регулируемыми койловерами и пружинами с увеличенной на 20% жёсткостью, а также более мощные тормоза.