Cadillac разработал новый кроссовер Optiq

Американский автопроизводитель Cadillac разработал электрический кроссовер Optiq. Об этом сообщает autoreview.ru.

Автомобиль создан на модульной платформе Ultium. По своим размерам модель сопоставима с бензиновым кроссовером Cadillac XT5. Длина машины составляет 4822 мм, ширина — 1912 мм, высота — 1642 мм. Колесная база достигает 2954 мм. Новый кроссовер сертифицирован в версиях с электромоторами мощностью 204 л.с. и 245 л.с.. Максимальная скорость Cadillac Optiq составит 180 км/ч.