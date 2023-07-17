В Ford допускают возможность создания электрического эквивалента Fiesta

Ford говорит, что его сотрудничество с VW «очень конструктивно» и что он не исключает электрическую Fiesta, но не будет разрабатывать автомобиль, который можно будет продавать только в Европе.

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Жертва решения Ford уйти с рынка малолитражных автомобилей в Европе, Fiesta стала неэкономичной для американской компании из-за более строгих стандартов выбросов и была снята с производства 7 июля и переоборудована для производства электромобилей на платформе Volkswagen MEB. На вопрос, может ли его партнерство с немецким автопроизводителем привести к созданию электрического эквивалента Fiesta, глава отдела легковых автомобилей Ford в Европе Мартин Сандер сказал Autonews, что у него «очень конструктивное и позитивное сотрудничество с Volkswagen.

Он быстро добавил, что никакие решения еще не приняты, но тот факт, что он «не хотел этого исключать», вселяет надежду в поклонников Ford Fiesta. Volkswagen уже производит небольшой автомобиль ID.3 на платформе и планирует вскоре выпустить еще меньший автомобиль ID.2. Он утверждает, что сможет продать электромобиль размером с VW Polo/Ford Fiesta менее чем за 25 000 евро.

Однако Сандер сказал, что даже если электрическая Fiesta получит зеленый свет, первоочередной задачей Ford будет подготовка платформы для электромобилей второго поколения и ее локализация для Европы. Поскольку автопроизводитель не имеет таких масштабов, как VW или Stellantis в Европе, он не заинтересован в производстве автомобилей, которые он может продавать только на континенте.

В рамках сотрудничества с Volkswagen Ford представил в Европе полностью электрический Explorer. За ним последует еще один электрический кроссовер на той же платформе, но в более спортивном стиле.