Американские журналисты назвали Lada маркой с самым старым модельным рядом

Агентство JATO Dynamics совместно с сайтом Motor1 проанализировали 71 бренд (включая восемь наиболее актуальных из Китая) и 766 моделей. Российская Lada возглавила список марок с самыми старыми моделями.

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Среднее значение рассчитывалось с момента выхода модели до июля 2023 года, не учитывались лёгкие коммерческие авто и их производные, ренейминги. Итак, Lada - марка с самым старым модельным рядом, средний возраст составляет 21,6 года.

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"В этом заслуга не только легендарной "Нивы", выпущенной в 1977 году. Largus, базирующийся на платформе первого поколения Dacia Logan, Granta, вышедшая в мае 2011 года, и Vesta (сентябрь 2015 года) также становятся старше. Готовятся ли новые модели? Нисколько", - пишет автор статьи Motor1.

Если по "Гранте" вопросов нет - переквалификация "Калины" в Гранту" в 2018-м и рестайлинг в расчёт не берём, то с "Вестой" коллеги промахнулись. Выход модели на рынок состоялся в ноябре, а не в сентябре. Ну и второе: новая "Веста", продажи которой стартовали сначала в феврале, а второй раз этим летом, всё же качественно шагнула на новый уровень в плане опций и качества отделки интерьера.

Интересно, откуда американские журналисты знают о планах АвтоВАЗа по новым моделям? После утверждения о том, что Lada ничего не готовит, встаёт другой вопрос: а знают ли? В 2024 году выйдет Lada Iskra, которая замёт нишу между Lada Granta и Vesta, разрабатывается кроссовер на базе "Весты", запланированный на 2025 год. Совершенно точно можно говорить о преемнике Lada Niva - он появится, не так давно появилась информация о минивэне Lada. В общем, после допущения всех неточностей доверие к материалу Motor1 падает.

Так или иначе, за Lada следуют три бренда Stellantis: Chrysler (13,5 лет), Lancia (12,4), Dodge (11). У Mahindra и Mini машины помоложе: 8,4 и 8, 1 года. За ними следуют Tesla и Jaguar со средним возрастом 7,9 года. Mitsubishi и Nissan - 7,3 года.