Огромная очередь из 600 автомобилей образовалась на подъезде к Крымскому мосту

Очередь из автомобилей перед Крымским мостом со стороны «материка» ликвидирована. Желающим выехать из Крыма придется ждать в пробке из 600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса, отслеживающий ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту.

На 14:00 субботы, 15 июля со стороны Тамани затруднений нет. Однако автомобилистам, двигающимся в обратную сторону, приходится ждать.

«В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», - сообщает Telegram-канал.

При этом в 13:00 сообщалось, что в Тамани находится 90 транспортных средств, а в Керчи - 460.