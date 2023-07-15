"Автопоток": АвтоВАЗ планирует запустить производство 150-сильных турбомоторов
Telegram-канал "Автопоток" сообщает, что АвтоВАЗ планирует запустить производство 1,5-литровых 150-сильных турбомоторов в Тольятти на мощностях, ранее использовавшихся для выпуска моторов HR16. Также компания ведет сейчас разработку новых двигателей.
В настоящее время АвтоВАЗ производит восьмиклапанные силовые агрегаты 1,6 литра на 90 сил, а также моторы того же объема, но с 16 клапанами - их отдача составляет 106 лошадиных сил. В арсенале Lada также имеется и 1,8-литровый двигатель на 122 силы, но его выпуск возобновится только к концу текущего года. Именно этот силовой агрегат будет работать вместе с китайским вариатором и станет устанавливаться на Vesta.
Ранее сообщалось, что на АвтоВАЗе ведется работа по созданию новой модели, которая будет представлена в сегменте минивэнов и станет альтернативой Lada Largus, с которым у завода все еще наблюдаются проблемы по части локализации.
Кроме того, марка собирается представить в 2024 году Lada Iskra. Модель построена на платформе CMF-B концерна Renault и получит необычную для моделей Lada опцию, характерную для моделей сегментом выше. В настоящее время Iskra проходит комплекс дорожных испытаний.