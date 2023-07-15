АвтоВАЗ планирует запустить производство 150-сильных турбомоторов

Telegram-канал "Автопоток" сообщает, что АвтоВАЗ планирует запустить производство 1,5-литровых 150-сильных турбомоторов в Тольятти на мощностях, ранее использовавшихся для выпуска моторов HR16. Также компания ведет сейчас разработку новых двигателей.

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В настоящее время АвтоВАЗ производит восьмиклапанные силовые агрегаты 1,6 литра на 90 сил, а также моторы того же объема, но с 16 клапанами - их отдача составляет 106 лошадиных сил. В арсенале Lada также имеется и 1,8-литровый двигатель на 122 силы, но его выпуск возобновится только к концу текущего года. Именно этот силовой агрегат будет работать вместе с китайским вариатором и станет устанавливаться на Vesta.

Ранее сообщалось, что на АвтоВАЗе ведется работа по созданию новой модели, которая будет представлена в сегменте минивэнов и станет альтернативой Lada Largus, с которым у завода все еще наблюдаются проблемы по части локализации.