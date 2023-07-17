«АвтоВАЗ» начнет устанавливать на Lada Vesta китайские двигатели JAC

«АвтоВАЗ» выбрал китайскую компанию JAC в качестве стратегического партнера по производству агрегатов. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на источник на отечественном предприятии.

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По данным канала, «АвтоВАЗ» собирается локализовать в России двигатели компании JAC объемом 1,5 л мощностью 150 л.с. (индекс мотора — HFC4GB24D). Этими агрегатами также оснащаются кроссоверы «Москвич 3», созданные на базе машин JAC JS4.

В будущем китайские моторы начнут устанавливать на Lada Vesta в специальных комплектациях, позже они появятся на новых моделях, включая кроссовер и минивэн. Другие модели (Niva, Granta, Largus) этим двигателем оснащать не планируют, говорится в сообщении.