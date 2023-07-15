Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из Китая с начала 2023 года

Автомобильный рынок России продолжает пополняться новыми моделями. Большую часть занимают автомобили из Китая.

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По результатам 5 месяцев 2023 года, Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР. В этот период в страну было ввезено 287 000 машин. Данный показатель в 1.5 раза превышает результат 2022 года.

Ранее лидером в данном рейтинге являлась Мексика. В 2023 года она опустилась на второе место в списке. В указанный период было ввезено 159 000 автомобилей из Китая. В тройку лидеров вошла Бельгия, куда с начала года завезли 120 000 машин.

В 2022 году в Россию из Китая было поставлено 162 000 автомобилей. Заметный прирост объясняется тем, что производители из КНР заполняют рынок РФ, который опустел после ухода иномарок. Сейчас почти в каждом сегменте представлены модели из Китая. Лидерами рынка среди иномарок считаются Haval, Chery и Geely, продукция которых пользуется стабильно высоким спросом в стране.

Статистика подтверждается и таможенниками в России. Представители ведомства сообщили, что в 2023 году отмечается рост показателей по ввозу транспортных средств. В мае Китай был признан крупнейшим экспортером транспортных средств в мире.

В конце июня текущего года Евросоюз установил запрет на поставки любых автомобилей на территорию России. Данное ограничение затрагивает не только премиальные машины, но и всю технику, оснащенную мотором объемом более 1.9 литра. Запрет также распространяется на транспортные средства, оборудованные гибридными и электрическими силовыми установками.