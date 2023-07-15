Новый Land Cruiser Prado будут собирать в Китае

Подразделение FAW-Toyota сообщило, что Land Cruiser Prado следующего поколения локализуют в Поднебесной в 2024 году. Общий объём инвестиций составит 586 миллионов юаней (82 миллиона долларов); производственные мощности китайского предприятия позволят ежегодно собирать 36 000 машин. Основным двигателем станет рядная бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 2,4 литра.

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Портал Autohome утверждает, что новый Toyota Land Cruiser Prado окажется больше текущей модели: длина увеличится на 75 миллиметров (до 4900 мм), ширина — на 35 миллиметров (до 1920 мм), высота — на 10 миллиметров (до 1900 мм), а колёсная база будет растянута на 60 миллиметров (до 2850 мм). Прогноз не противоречит характеристикам «родственного» Lexus GX.

Ставка на бензиновый турбомотор 2.4 ожидаема, причём для разных рынков предложат свои конфигурации. В Китае ожидается негибридная версия, за пределами — бензин-электрическая система, знакомая по пикапу Tacoma. А вот двигатель V6 внедорожнику может не достаться: силовой агрегат объёмом 3,4 литра останется прерогативой «трёхсотого» и премиального Lexus GX.