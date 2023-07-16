Около 1000 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

В очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 07:00 воскресенья, 16 июля, находится почти 1000 автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на Крымском мосту.

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«В очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Время ожидания в пробке составляет около трех часов. В то же время отмечается, что со стороны полуострова затруднения движения нет.