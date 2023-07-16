Редчайший Porsche Carrera GT от ателье Zagato появился в продаже

Редчайший суперкар Porsche Carrera GT от ателье Zagato выставили на продажу.

© © Carhuna

Экземпляры одного из самых редких и желанных среди коллекционеров современных автомобилей модели редко появляются в продаже, и в большинстве случаев речь идёт об абсолютно стандартных экземплярах немецкого суперкара. Но на сей раз в продаже оказался втройне уникальный образец Porsche Carrera GT — со своим автомобилем решил расстаться владелец Carrera GTZ, которая получила кузов от Zagato и салон от специалистов этого же прославленного ателье.

Владельцы шести из 1270 выпущенных суперкаров Porsche Carrera GT обратились в ателье Zagato для доработки своих автомобилей. Так на свет появились Porsche Carrera GTZ с множеством новых панелей кузова и особыми цветами. Но только один автомобиль получил эксклюзивный интерьер от итальянских специалистов — сиденья, приборная панель, подлокотники, дверные панели, стойки, козырьки, центральный тоннель и консоль обиты тёмно-зелёной кожей в тон цвету кузова.

Технически автомобиль представляет собой один из 676 экземпляров, поставленных новыми в США в 2005 году. Суперкар оставался в США до 2011 года, когда был экспортирован в Великобританию, где обслуживался исключительно мастером по Porsche Carrera GT Крейгом Мэйо.

Carhuna

Carhuna

Carhuna

Carhuna

Carhuna

Carhuna

Carhuna

Carhuna

Carhuna