885-сильный электромобиль Polestar 5 дебютировал в предсерийном виде

Электрокар Polestar 5 мощностью 885 сил дебютировал в предсерийном виде.

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Компания Polestar, которая выросла из придворного тюнинг-ателье Volvo в полноценного автопроизводителя, активно расширяет модельную гамму. Ближайшей новинкой станет лифтбек Polestar 5 — электромобиль готовят к производству, а пока на Фестивале скорости в Гудвуде марка продемонстрировала предсерийный экземпляр модели, который даёт первое представление о том, что же получат покупатели. Премьера серийного варианта Polestar 5 намечена на 2024 год.

Серийный лифтбек оказался близок по дизайну экстерьера к показанному в 2020 году концепт-кару Polestar Precept. Прототип на пути к конвейеру несколько упростился, но сохранил фирменные черты своего концептуального прародителя.

Правда, дизайн интерьера до сих пор остаётся секретом. Равно как и технические характеристики базовых версий модели. Топовый вариант Polestar 5 будет оснащён новой силовой установкой с 800-вольтовой электрической архитектурой — два электромотора (по одному на каждой оси) обеспечат комбинированную отдачу в 885 лошадиных сил и 900 Нм, а также полный привод с системой управления вектором тяги.

Polestar

Polestar

Polestar

Polestar

Polestar

Polestar