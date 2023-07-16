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Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1400 машин

Пробка у Крымского моста выросла за день в несколько раз — до 1400 машин. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса, отслеживающий автопоток на подъездах к Крымскому мосту.

Пробка у Крымского моста со стороны Тамани увеличилась до 1400 машин
© РИА Новости

«В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. Время ожидания более четырёх часов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что пробок со стороны Керчи нет.

Накануне вечером в очереди на въезд в Крым с Таманского полуострова стояло около 400 машин.

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Заторы у Крымского моста начались в июле. Основными причинами называют туристический сезон и тщательный досмотр.

Ранее крымский сенатор порекомендовал автомобилистам, планирующим ехать на полуостров через мост, закладывать дополнительные два-три часа.

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