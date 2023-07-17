Все поколения суперседана BMW M5 свели в гонке по прямой

Блогеры устроили сражение всех шести поколений суперседана BMW M5. Если и существует по-настоящему знаковый мощный премиальный седан, то это — BMW M5. Модель с 1984 года сменила шесть поколений, каждое из которых неизменно эволюционировало и выводило и автомобили в целом, и машины BMW в частности на новый уровень технического и технологического развития. Авторы канала Carwow решили свести в очной гонке все шесть генераций BMW M5, чтобы наглядно продемонстрировать пройденную моделью эволюцию.

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Седан E28 весит 1430 килограммов и оснащается атмосферным 3,5-литровым двигателем мощностью 286 сил и 340 Нм, который сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом. Модель поколения E34 имеет уже 3,8-литровый мотор на 340 сил и 400 Нм, с аналогичной «механикой» и таким же типом привода, но при массе 1650 килограммов.

Более современная E39 получила уже 5,0-литровый атмосферный мотор V8 на 400 сил и 500 Нм при массе 1695 килограммов, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и задним приводом. Поколение E60, которое весит 1755 килограммов, ознаменовало переход к безумному атмосферному 5,0-литровому V10 мощностью 507 сил и тягой 520 Нм в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и тем же задним приводом.