Опубликовано фото рабочих Tesla с первым Cybertruck
Tesla показала первый серийный экземпляр электропикапа Cybertruck, сделав совместное фото с рабочими компании. Снимок опубликован в Twitter.
На фото электрокар стоит в окружении работников фабрики. Судя по снимку, первый Cybertruck сошел с конвейера завода компании в Техасе. Многие рабочие отпраздновали сборку электропикапа, показав ладонями логотип Tesla — букву «Т».
Электропикап Cybertruck впервые был представлен главой Tesla Илоном Маском в ноябре 2019 года. Мероприятие запомнилось тем, что миллиардер решил лично проверить прочность стекол электрокара и в итоге повредил одно из них.
Первоначально запустить серийное производство новинки планировалось в 2021 году. Однако Маск регулярно сдвигал старт производства. В начале 2023 года он заверил, что первые электропикапы сойдут с конвейера в середине 2023 года, а массовое производство начнется уже ближе к 2024 году.
Аналитик Deutsche Bank Эммануэль Рознер ожидает, что в 2023 году Tesla поставит две тыс. пикапов Cybertruck. По его словам, это составит крайне незначительную часть от 1,78 млн электромобилей, которые компания планирует выпустить всего за год.
Ранее Tesla показала предсерийный вариант электрического пикапа Cybertruck.