Опубликовано фото рабочих Tesla с первым Cybertruck

Tesla показала первый серийный экземпляр электропикапа Cybertruck, сделав совместное фото с рабочими компании. Снимок опубликован в Twitter.

© Tesla/Twitter

На фото электрокар стоит в окружении работников фабрики. Судя по снимку, первый Cybertruck сошел с конвейера завода компании в Техасе. Многие рабочие отпраздновали сборку электропикапа, показав ладонями логотип Tesla — букву «Т».

Электропикап Cybertruck впервые был представлен главой Tesla Илоном Маском в ноябре 2019 года. Мероприятие запомнилось тем, что миллиардер решил лично проверить прочность стекол электрокара и в итоге повредил одно из них.

Первоначально запустить серийное производство новинки планировалось в 2021 году. Однако Маск регулярно сдвигал старт производства. В начале 2023 года он заверил, что первые электропикапы сойдут с конвейера в середине 2023 года, а массовое производство начнется уже ближе к 2024 году.

Аналитик Deutsche Bank Эммануэль Рознер ожидает, что в 2023 году Tesla поставит две тыс. пикапов Cybertruck. По его словам, это составит крайне незначительную часть от 1,78 млн электромобилей, которые компания планирует выпустить всего за год.