Роуэн Аткинсон испытал водородный хэтчбек Toyota GR Yaris
Британский актёр Роуэн Аткинсон протестировал водородный хэтчбек Toyota GR Yaris.
Летом 2022 года на этапе чемпионата мира по классическому ралли WRC этап Бельгии — гонке Ypres Rally Belgium — дебютировал хэтчбек GR Yaris H2. Прототип с водородной силовой установкой тогда провёл показательные заезды под управлением президента Toyota Акио Тойоды, штурманом у которого стал бывший финский гонщик и четырехкратный чемпион WRC Юха Канккунен. В 2023 году широкой публике на Фестивале скорости в Гудвуде новинку продемонстрировал Роуэн Аткинсон.
Знаменитый британский актёр, известный прежде всего по роли мистера Бина в одноимённом сериале, лично проехал по трассе в Гудвуде. Его напарником по экипажу гибридного хэтчбека стал профессиональный гонщик японец Казуки Накадзима, выступавший ранее в Формуле-1 и выигрывавший марафон «24 часа Ле-Мана».
Роуэн Аткинсон признался, что у него есть собственный GR Yaris — стандартный хэтчбек с 264-сильным 1,6-литровым 3-цилиндровым бензиновым турбомотором с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Актёр назвал этот автомобиль «карманной ракетой» и отметил, что водород в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания лично ему представляется достойной альтернативой для автомобилей будущего. О перспективах серийного водородного GR Yaris не сообщается, но японская марка явно акцентирует свой интерес к гоночным автомобилям на водороде.