Роуэн Аткинсон испытал водородный хэтчбек Toyota GR Yaris

Британский актёр Роуэн Аткинсон протестировал водородный хэтчбек Toyota GR Yaris.

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Летом 2022 года на этапе чемпионата мира по классическому ралли WRC этап Бельгии — гонке Ypres Rally Belgium — дебютировал хэтчбек GR Yaris H2. Прототип с водородной силовой установкой тогда провёл показательные заезды под управлением президента Toyota Акио Тойоды, штурманом у которого стал бывший финский гонщик и четырехкратный чемпион WRC Юха Канккунен. В 2023 году широкой публике на Фестивале скорости в Гудвуде новинку продемонстрировал Роуэн Аткинсон.

Знаменитый британский актёр, известный прежде всего по роли мистера Бина в одноимённом сериале, лично проехал по трассе в Гудвуде. Его напарником по экипажу гибридного хэтчбека стал профессиональный гонщик японец Казуки Накадзима, выступавший ранее в Формуле-1 и выигрывавший марафон «24 часа Ле-Мана».

Роуэн Аткинсон признался, что у него есть собственный GR Yaris — стандартный хэтчбек с 264-сильным 1,6-литровым 3-цилиндровым бензиновым турбомотором с 6-ступенчатой механической коробкой передач.