Peugeot предложил всем желающим пошпионить за новым 3008

Компания Peugeot предложила всем желающим пошпионить за новым кроссовером 3008.

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В 2023 году состоится премьера нового поколения кроссовера Peugeot 3008. Накануне полноценного официального дебюта автомобиля французский автопроизводитель развернул масштабную тизерную кампанию, призванную подогреть интерес к новинке. Сначала компания рассекретила интерьер модели с новой фирменной философией Panoramic i-Cockpit, а сейчас марка показала и машину целиком. Правда, в особом камуфляже. Официальная премьера Peugeot E-3008 состоится в сентябре 2023 года.

Проект Camocatch представляет собой интерактивный челлендж для поклонников марки, которым предложено сфотографировать тестовый прототип кроссовера во время встречи с ним на дороге. На ездовые испытания автомобили выйдут в трёх вариантах «секретной» раскраски, которую выбрали по итогам голосования в социальных сетях.

Ливреи Street Art, Optical Art и Prototype будут нанесены на предсерийные Peugeot 3008, которые будут проходить тесты на дорогах Европы. Все, кто увидят машину, могут её фотографировать и выложить в социальные сети. По итогам конкурса, который продлится месяц, Peugeot выберет победителя, который получит право одним из первых сесть за руль нового 3008 во время официального журналистского тест-драйва в 2024 году.

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