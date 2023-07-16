В Китае появился кроссовер с распахивающимися вверх дверями

Китайская компания Human Horizons, которая занимается выпуском автомобилей под маркой HiPhi, начала продажи кроссоверов модели Y. Об этом сообщает портал autohome.com.cn.
HiPhi Y стал третьей моделью марки после кроссовера X и седана Z. Длина новинки составляет 4938 мм при колесной базе 2950 мм, салон предназначен для пяти человек, включая водителя. Одной из особенностей кроссовера стали задние безрамочные двери, которые могут распахиваться вместе с секциями крыши по нажатию кнопки.
В салоне кроссовера установлены три экрана — цифровая приборная панель (12 дюймов), 17-дюймовый вертикальный планшет и 15-дюймовый дисплей для переднего пассажира. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми дисками, проекционным дисплеем, восемью подушками безопасности, 25 динамиками и рядом функций помощи водителю, за работу которых отвечают 13 камер и 12 ультразвуковых радаров. В центральном подлокотнике располагается холодильник объемом 6,4 литра.
Стоимость новинки составляет от 339 тыс. до 449 тыс. юаней (от 4,3 до 5,7 млн рублей в переводе). Начальная версия оснащается передающим тягу на задние колеса электромотором (336 л.с.; 410 Нм) и батареей, позволяющей проехать до 560 км на одном заряде. За доплату доступна версия с увеличенной до 810 км дальностью хода. Самая дорогая модификация получила систему полного привода и два электродвигателя (505 л.с.; 620 Нм), ее запас хода составляет 765 км.