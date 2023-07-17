Первая Lada Niva Sport передана владельцу
Предсерийная Lada Niva Sport была запечатлена в Татарстане, на старте марафона "Шёлковый путь". У внедорожника уже есть владелец.
Niva Sport отличается от обычной версии модели наличием порогов, шноркеля, дополнительной светотехникой, LED-противотуманками, шинами с "зубастым" протектором, шильдиками Powered by Lada Sport. В салоне установлены кресла с развитой боковой поддержкой, изменены рычаги коробки передач и раздатки.
Niva Sport оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра, также известно, что внедорожник получил усиленные тормоза.
По информации "Мотора", автомобиль приобрёл глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Цена не разглашается.
В сентябре 2022 года сертификат на Lada Niva Sport получил Валерий Сёмушкин, соавтор дизайна "Нивы". Однако в документе было указано, что сертификат выдан на первый серийный автомобиль, у Минниханова, если верить источнику, внедорожник имеет статус предсерийного.
В продаже Lada Niva Sport должна появиться в 2024 году.