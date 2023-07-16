«Гелендваген» превратили в сухопутную яхту с деревянным полом

Польское тюнинг-ателье, которое специализируется на обновлении интерьера автомобилей, представило свой очередной проект на базе легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class актуального поколения. За основу был взят флагманский вариант модели — G 63, который получил оформление в корабельном стиле. Тюнеры превратили культовый Gelandewagen в сухопутную яхту — за счёт переоформления салона. Тюнинговый внедорожник получил название Yachting Limited Edition.

© Carlex Design

Кузов внедорожника окрашен в тёмно-синий цвет, который дополняют серебристые и белые акценты, новый футляр запасного колеса и нештатные диски, выбрать которые покупатель может по своему вкусу. На контрасте с экстерьером для кожи и алькантары, которыми обшит салон, выбран белый цвет.

Нежной кожей обиты сиденья, дверные панели, приборная панель, рулевое колесо и трансмиссионный туннель, а алькантарой — потолок и стойки, а также багажник. Но главная отсылка к яхтам заключается в масштабном использовании декоративных элементов из дорогих пород натурального дерева.

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design

Carlex Design