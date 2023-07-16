Mansory сделала серо-голубой Rolls-Royce Cullinan
Тюнинг-ателье, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило свою очередную программу доработки Rolls-Royce. В качестве базовой модели на сей взяли кроссовер Cullinan, который можно персонализировать и в заводских условиях, но для неназванного клиента тюнеры подготовили крайне необычный по дизайну автомобиль, за который вряд ли бы взялись специалисты программы Rolls-Royce Bespoke.
В данном случае дело даже не в обвесе, поскольку кроссовер получил далеко не самый безумный обвес из всех доступных для Cullinan. Rolls-Royce украсили новыми бамперами и порогами, дополнительным спойлером и массивными колёсными дисками с монументальным дизайном.
Кузов окрашен в оттенок, напоминающий фирменный серый Nardo Grey из палитры Audi. В этом цвете выполнена даже решётка радиатора. Дополняют экстерьер голубая полоска под подоконной линией и такого же цвета светодиоды, подсвечивающие решётку радиатора.
Центральная консоль, дверные панели, рулевое колесо и верхняя часть приборной панели обтянуты голубой кожей. Остальная часть салона, включая передние и задние сиденья, отделана в основном тёмно-серой кожей, но имеет голубые акценты — например, ремни безопасности. Декоративные панели выполнены из углепластика. О технических доработках ничего не сообщается.