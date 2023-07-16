Mansory сделала серо-голубой Rolls-Royce Cullinan

Тюнинг-ателье, получившее всемирную славу за счёт своих эпатажных проектов на базе самых дорогих и эксклюзивных автомобилей, представило свою очередную программу доработки Rolls-Royce. В качестве базовой модели на сей взяли кроссовер Cullinan, который можно персонализировать и в заводских условиях, но для неназванного клиента тюнеры подготовили крайне необычный по дизайну автомобиль, за который вряд ли бы взялись специалисты программы Rolls-Royce Bespoke.

© Mansory

В данном случае дело даже не в обвесе, поскольку кроссовер получил далеко не самый безумный обвес из всех доступных для Cullinan. Rolls-Royce украсили новыми бамперами и порогами, дополнительным спойлером и массивными колёсными дисками с монументальным дизайном.

Кузов окрашен в оттенок, напоминающий фирменный серый Nardo Grey из палитры Audi. В этом цвете выполнена даже решётка радиатора. Дополняют экстерьер голубая полоска под подоконной линией и такого же цвета светодиоды, подсвечивающие решётку радиатора.

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory

Mansory