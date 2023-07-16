Представлен 390-сильный седан Geely с салоном от кроссовера Atlas

Новый суббренд Geely Galaxy поделился основными характеристиками модели L6. Речь идёт о 4,8-метровом седане, созданном на шведской платформе E-CMA. У Galaxy L6 трёхмоторная заряжаемая гибридная силовая установка на основе 1,5-литровой «турбочетвёрки», пиковая отдача системы — до 390 лошадиных сил и 535 Нм. Из других «фишек» — необычная крыша и футуристичный экстерьер.

© Geely

Geely Galaxy L6 во многом унифицирован с кроссовером L7, который унаследовал у нового «Атласа» дизайн интерьера. Для водителя и переднего пассажира отличий минимум: из важного — регулировка ездовых режимов подрулевым рычажком и другое оформление дверных карт. Неуловимо поменялись и передняя панель, и руль.

Geely

Geely

Geely

Geely

Дизайн экстерьера выдержан в духе февральского концепта, и хотя упрощения избежать не удалось, для недорогого седана «семёрка» выглядит впечатляюще. Чего стоят панорамная крыша с продольным разделением, ходовые огни во всю ширину корпуса, потайные дверные ручки и диски с направленным рисунком.

Geely

Geely

Известно, что под капотом бензиновый 1,5-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с термической эффективностью 44,26 процента. В городском цикле ДВС работает в роли генератора, а передние колёса вращает электродвигатель (146 сил, 338 Нм). Параметры второго электродвигателя и ёмкость аккумуляторной батареи пока не называются, не раскрыты топливная экономичность, запас хода и динамика.