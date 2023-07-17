Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?

В 2023 году Китай стал мировым лидером по экспорту автомобилей. С января по март местные производители отгрузили за рубеж 1,07 миллиона машин. Достичь мирового лидерства в автомобильном секторе КНР смогла в том числе благодаря опустевшему из-за санкций рынку в России: за три месяца китайские производители экспортировали соседям 112 тысяч автомобилей — столько же, сколько и за весь 2022 год. Толчок развитию местных брендов также придали и контрактная сборка «китайцев» на территории России, и заработок местных дилеров на параллельном импорте. Действия стран Запада подготовили почву для расширения бизнеса китайских автогигантов, и новые игроки на рынке воспользовались этими возможностями. Восточные партнеры — в материале «Ленты.ру».

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Российский авторынок оказался одной из наиболее пострадавших отраслей после начала спецоперации на Украине и последующего введения масштабных санкций со стороны западных стран. Из-за перекрытых логистических маршрутов и разрыва договоров на контрактную сборку, отгрузку автомобилей и запчастей, в том числе компонентов для локализованных производств, а также ограничений на поставку предметов роскоши (что поставило крест на ввоз в страну транспортных средств дороже 50 тысяч евро, или 4,5 миллиона рублей), в автосалонах начался дефицит иномарок, а после — и отечественных автомобилей, говорят данные «Авто.ру».

После введения санкций о временном закрытии заводов заявили BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Ford. Перестали поставлять автомобили в страну Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda и другие компании. С момента начала боевых действий на Украине от активов в стране избавилась большая часть автопроизводителей, например, Mercedes-Benz и Volkswagen. За символический 1 евро расстались со своими активами японская Nissan и Mazda, продали свои заводы даже производители шин Continental, Nokian Tyres и Michelin.

Из-за приостановки соглашений с зарубежными партнерами, нехватки деталей и комплектующих на фоне сложностей с логистикой остановили работу и российские предприятия. В апреле 2022 года лидер местного рынка, компания «АвтоВАЗ», была вынуждена отправить часть сотрудников в простой, а после — перенести корпоративный отпуск и продлить майские праздники.

Также в вынужденный отпуск ушли сотрудники Ульяновского автомобильного завода (УАЗ), которым майские выходные продлили за счет ежегодного корпоративного отпуска. Пришлось остановить сборку автомобилей и на калининградском предприятии «Автотор».

Уже к 3 марта в России прекратили или приостановили работу почти половина (45 процентов) предприятий по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей. Все это привело к сокращению ассортимента в автосалонах, скачку цен у дилеров и снижению продаж, а также подготовило почву для масштабной экспансии на российский рынок брендов из КНР.

Свободная ниша

Российские заводы столкнулись с необходимостью искать новые пути для перезапуска производства после ухода зарубежных производителей, обрыва технологических цепочек и прекращения партнерств с другими автобрендами. Некоторые из них решили заключить соглашения на контрактную сборку с китайскими производителями, другие — выпускать перелицованные китайские автомобили под собственными торговыми марками.

По первому пути пошел калининградский завод «Автотор», где раньше собирались машины марок BMW, KIA и Hyundai. В конце декабря предприятие договорилось о производстве автомобилей китайских брендов. Первыми с конвейеров сошли седаны Kaiyi E5 (аналог KiA Rio и KIA Cerato), которые собирали на базе сваренного и окрашенного кузова с некоторыми отечественными запчастями. В апреле завод начал выпуск кроссоверов BAIC X35 и седанов BAIC U5 plus, а также кроссоверов SWM от Shineray Group. Но на этих брендах компания не остановилась и пообещала расширить модельный ряд с 6 до 20 единиц.

Кроме того, «Автотор» начал собирать китайские грузовики: на заводе представлены три китайских бренда с автомобилями массой от 3,5 тонны до 12 тонн. Каждый пятый из производящихся грузовиков решили делать на электрическом двигателе. При этом на заводе для транспорта производятся лишь шасси — прочие надстройки предприятию обеспечивают партнеры.

Тем временем в Тульской области новый импульс развития получила производственная площадка Haval (дочернее предприятие концерна Great Wall), которая не единожды делилась планами по захвату местного рынка. Компания объявила о намерениях в ближайшие шесть лет расширить производство в России и добиться локализации автомобилей более чем на 80 процентов. На осень 2022 года на предприятии собирали порядка 70 тысяч автомобилей в год — Haval F7, Haval F7x, Haval Jolion, а также рамный внедорожник Haval H9. До конца 2023 года фирма намерена расширить ассортимент еще на восемь моделей и собирать на площадке также пикапы.

Помимо остальных конкурентов, локализовать сборку в России решила и Chery — компания рассматривает запуск собственного производства автомобилей или открытие завода на условиях партнерства. Машины могут начать собирать на бывшем заводе Volkswagen: до конца года в компании планируют поставить на рынок гибридные кроссоверы Tiggo 8 Pro e+ и Tiggo 7 Pro, а также бензоэлектрический седан Arrizo 8.

Не остался местный рынок и без премиальных брендов — в марте на бывшем заводе Mercedes в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начали собирать китайские премиум-автомобили Hongqi (Хунци). Эти машины — единственные представители премиум-сегмента в КНР и главный поставщик транспорта для местной политической элиты. Именно на таком автомобиле во время поездки в Москву Си Цзиньпин. Также различные модели Hongqi поставляют для шейхов ОАЭ и Саудовской Аравии. В России кроссовер HS5 продвигают как альтернативу BMW X3 и подобным ей машинам.

«Не можешь победить — возглавь»

Некоторые российские компании решили не продвигать иностранные бренды, а вернуться к истокам и возродить некогда известные торговые марки. Так, например, в конце ноября 2022 года на бывшем предприятии концерта Renault перезапустили бренд «Москвич». Однако новые владельцы решили не начинать производство с нуля, а взять в качестве основы для своих кроссоверов китайские JAC JS4 и JAC Sehol A5. Впоследствии столичный завод решил наладить выпуск электрокаров, основанных на китайских Sehol E40X. Правда, первые автомобили с электрическим двигателем оказались дороговаты даже по мнению зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Их цена стартовала от 3,5 миллиона рублей, что сказалось на продажах, — за несколько месяцев удалось реализовать лишь 77 автомобилей.

По примеру «Москвича» власти задумались о возрождении и других известных марок машин. Так, глава Минпромторга России Денис Мантуров анонсировал перезапуск производства «Волги» уже к лету 2024 года. «Группе ГАЗ» к этому времени необходимо лишь найти подходящего «технологического партнера». Аналогично в ведомстве поддержали идею выпуска обновленных машин «Ока» и пообещали помочь производителям, которые захотят заняться выпуском нового автомобиля.

Также о выпуске китайских авто под собственными брендами задумалась производящая УАЗы «Соллерс». Компания анонсировала серийное производство легких коммерческих автомобилей (LCV) на базе грузовиков JAC: полукапотный «Атлант» массой 2,5-4,2 тонны и бескапотный «Арго» массой 2,5-3,5 тонны будут производить с бензиновым и электродвигателем с августа 2023 года.

Не стал отворачиваться от перспективы сотрудничества с китайскими партнерами и «АвтоВАЗ»: в апреле 2023 года стало известно, что концерн обсуждает с тремя крупнейшими производителями из КНР сборку их автомобилей на заводах в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. Китайские машины будут выпускаться под брендом Lada, причем их производство начнут еще до сертификации техники в Пекине, чтобы не затягивать поступление в продажу. Как отметил глава компании Максим Соколов, «не можешь победить — возглавь».

Контрактной сборкой сотрудничество российского предприятия с восточными партнерами не закончилось — последняя модель концерна Lada X-Cross 5, представленная на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), оказалась копией китайского Bestune T77 от концерна FAW. Основным отличием новинки Lada от китайского оригинала назвали отечественные шильдики с традиционной ладьей в форме буквы «В», вписанной в овал. В компании заявили, что новый автомобиль — не просто копия, а российский продукт, «созданный в сотрудничестве» с коллегами из Китая.

Окольные пути

За 2022 год общая доля китайских брендов в России выросла с 9 до 43 процентов, говорят данные Ассоциации европейского бизнеса. Доля машин Chery взлетела с 3 до 20 процентов, Great Wall Motor — с 3 до 12 процентов, Geely — с 2 до 8 процентов. Расширили присутствие на местном рынке даже небольшие производители — Changan (с 0,5 до 2 процентов), FAW (с 0,2 до 0,5 процента) и недавно начавший продажи бюджетных электрокаров Evolute, который обеспечил 0,2 процента продаж.

С января по май самыми популярными в России, по данным АЕБ, стали Haval, Geely, Changan, Great Wall, FAW. GAC и Dongfeng (данные по Chery и ее суббрендам — Jetour, Exceed, iCar и Omoda аналитики в отчет не включают по решению штаб-квартиры концерна).

Также в России можно приобрести автомобили менее известных производителей и их суббрендов — JAC, Honqueг, Skywell, Tank, Baic, Nio, Avatr, Li auto и Voyah. Кроме них, на отечественном рынке появились фургоны и минивэны SAIC Maxus с электрическим двигателем. Другие автомобили бренда у дилеров пока не представлены, однако компания известна бюджетными аналогами популярных машин. Например, последняя модель кроссовера RX9 в Китае стоила порядка 1,6 миллиона рублей (на тот момент цена Vesta Sport начиналась от 1,59 миллиона рублей). Также производитель выпустил рамный внедорожник по цене втрое дешевле Nissan Patrol (3 миллиона рублей).

Китайские фирмы не только зарабатывают на импорте в Россию, но также договариваются о производстве в третьих странах, чтобы те собирали их машины для последующих поставок в страну. Так, иранский производитель Kerman Motor (KMC) решил выйти на российский авторынок с китайскими седанами JAC J4. Эта модель с 2019 года собирается на локальных мощностях завода KMC. В 2022 году иранская компания выкупила лицензию у JAC, чтобы выпускать на базе этой модификации собственный автомобиль и поставлять технику на рынки Ирака и стран СНГ. Всего в портфолио фирмы есть три бренда: MVM и Fownix (перелицованные китайские базовые и премиальные модели Chery), а также KMC (перелицованные JAC).

При этом Китай обеспечивает Россию не только продукцией собственных брендов — местные дилеры также поставляют автомобили и других компаний. Так, например, 21 июня стало известно о возобновлении продажи Honda и открытии первого официального дилерского центра бренда в Санкт-Петербурге, хотя концерн собирался прекратить отгрузки еще до введения западных санкций. Впоследствии стало известно, что завозить машины в Россию будут не из Японии, а из Китая, и за реализацию будет ответственна компания из КНР.

С 2022 года Китай стал одним из главных партнеров России в рамках поставок по параллельному импорту. По словам директора департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленовой, из КНР на территорию страны попадают практически все иномарки ушедших брендов: Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Opel, Peugeot и другие. Зарабатывая на поставках зарубежных брендов, дилеры не забывали привозить и отечественную продукцию. Например, Meilin Auto, которая возила в Россию машины европейских или американских брендов, — сделанные для китайского рынка Cadillac, Volkswagen или Tesla — параллельно развивала поставки премиальных электрокаров Hongqi, Li Auto и Voyah.

Новая реальность

Уже к августу 2022 года, спустя несколько месяцев после введения санкций, автомобили из КНР буквально заполонили российский рынок. В июле новые легковые авто китайских марок составили 24,3 процента от общего объема рынка — за месяц жители страны приобрели 8642 модели различных брендов. Самыми популярными на тот момент стали автомобили Geely, Haval и Chery.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), по итогам 2022 года Китай стал самым крупным импортером легковых автомобилей в Россию — объемы поставок выросли на 40 процентов по сравнению с предыдущим годом. Число ввезенных машин составило 117 тысяч, из которых 31 тысяча — различные модели грузовиков, 2000 — автобусы и микроавтобусы и 3000 — авто специального назначения.

Количество китайских автосалонов на территории страны к концу года превысило тысячу, почти треть от всех работающих в стране дилерских центров

К июню 2023-го доля китайских машин на рынке России выросла более чем на 29 процентов. Такой рост объяснили бурными темпами развития производителей: количество опций и модельный ряд меняются буквально с космической скоростью, и сейчас количество производителей в КНР без учета суббрендов превысило 50, заявил директор казанского автосалона «Диалог Авто» Филипп Ижиков. Как объяснил он в беседе с РБК, «российского рынка-производителя больше нет», а импортеры обеспечивают поставку запчастей, сервисных программ и кузовных деталей.

Китайский автопром, который продолжил работу в России несмотря на санкции, занял нишу иностранных авто, так как местные производители подтянули качество и вместе с тем не стали поднимать цены на фоне дефицита. Благодаря этому их продукция оказалась дешевле моделей зарубежных брендов, что ввозят в Россию по параллельному импорту, Игорь Моржаретто.

По словам гендиректора ГК АвтоСпецЦентр Андрея Терлюкевича, секрет успеха «китайцев» — в агрессивном маркетинге: покупателей завлекают огромными скидками, подарками и выгодными кредитами. При этом с ростом продаж разнообразие программ поддержки и акций у производителей только растет, Артем Деев.

Аналитики ждут, что экспансия брендов из КНР продолжится, и уже к 2025 году каждый третий продаваемый автомобиль в России будет китайским, хотя в конце 2020 года они занимали порядка четырех процентов рынка. Как отмечают эксперты B1, это произойдет за счет возникновения новых суббрендов и появления новых фирм, которые все вместе будут продавать по 400-450 машин в год.

40 % может достичь доля китайских машин на российском рынке

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) настроены более пессимистично: эксперты считают, что российский авторынок может превратиться в китайский, так как доля продаж авто из КНР уже в ближайшие годы вырастет до 70 процентов. К такому выводу их подтолкнуло замедленное развитие отечественных брендов и производственные мощности китайских концернов — только на территории КНР местные бренды могут выпускать порядка 20 миллионов автомобилей в год.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил, что доля китайских автомобилей на российском рынке может достичь 40 процентов. По его словам, в правительстве выделяют недостаточно денег на поддержку льготного кредитования и лизинга, и конкуренция с китайскими машинами станет «настоящим стратегическим вызовом» для отечественного автопрома.

Большие амбиции

Опасаются экспансии китайских автомобилей и на других рынках: аналитики консалтинговой компании AlixPartners считают, что к 2026 году поставки машин из КНР на рынки Европы и США вырастут на 67 процентов, и импортная техника окажет «разрушительное влияние» на эти регионы. При этом в своей стране китайские производители вытеснят зарубежных конкурентов уже в 2023 году, считают эксперты.

Европа воспринимается как более уязвимый рынок для экспансии — в странах ЕС импортная пошлина на иностранные автомобили составляет 10 процентов, при этом зарубежный транспорт тоже подпадает под льготы при покупке электрокаров. В США импортная пошлина почти втрое выше (27,5 процента), а льгота распространяется лишь на машины, которые Канаде или Мексике.

С учетом того, что КНР владеет 76 процентами мировых мощностей по производству аккумуляторов и свободно закупает сырье для их производства, она может производить электрокары значительно дешевле и вытеснять конкурентов, демпингуя. Учитывая, что ЕС намерен запретить автомобили с бензиновыми двигателями уже к 2035 году, Китай получит еще доступный рынок, куда будет просто попасть, считают аналитики.

Согласно прогнозам Transport & Environment, китайские компании уже к 2025 году Германии тем временем по итогам первого квартала 2023-го доля электрокаров из Китая составила порядка трети (28 процентов) от всего рынка — втрое больше, чем в 2022 году.

18 % может составить доля китайских электрокаров в Европе уже к 2025 году

Во Франции всерьез беспокоятся за автопромышленность региона, так как она обеспечивает значительную часть ВВП и предоставляет рабочие места. Власти страны подталкивают Брюссель к введению протекционистских мер и отмене всех предоставляемых на китайскую технику льгот. Также во Франции намерены не допускать производителей из КНР до участия в госзакупках.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Эммануэль Макрон заявил, что ЕС не должен позволить Китаю победить в автомобильном секторе. Однако в регионе опасаются, что ответные меры Пекина могут нанести ущерб экспортерам Европы, а также осложнить жизнь компаниям, которые вложили в экономику страны значительные средства, и ограничить инвестиции в страны ЕС.

Опасаются конкуренции с Китаем и в США — председатель правления американского концерна Ford Motor Co. Билл Форд-младший в интервью CNN признался, что в США боятся соперничать с Китаем. По его словам, местные производители совсем не готовы тягаться с КНР в производстве электрокаров. Пока китайские компании не вышли на американский рынок, крупным фирмам США нужно приложить все усилия, чтобы приготовиться к их приходу, добавил он.