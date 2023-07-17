Первый электромобиль Mazda выпустит в 2027 году

Японская компания Mazda выпустит свой первый электромобиль в 2027 году, сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».
Об этом заявил генеральный директор компании Масахиро Моро. По его словам, с 2028 года Mazda намерена планомерно увеличивать объемы производства электромобилей. Кроме того, компания планирует осуществлять разработку систем управления для электромобилей вместе с автоконцерном Toyota.
Моро также заявил, что Mazda активизирует свои усилия по электрификации Китая, крупнейшего автомобильного рынка в мире, сделав ставку на то, что переход на электромобили в Китае будет происходить быстрыми темпами.
Ранее сообщалось, что 20 июля в Китае будет представлен новый лифтбек Changan Qiyuan A07.
Модель представляет собой электромобиль, построенный на платформе EPA 1. Длина лифтбека — 4905 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1480 мм. Changan Qiyuan A07 анонсирован с единственным электромотором на задней оси. Мощность двигателя составляет 258 л.с. Также будет выпускаться другая версия — последовательный гибрид. Он имеет тяговый электромотор мощностью 218 л.с. Под капотом установлен бензиновый мотор объемом 1,5 л, который предназначен для подзарядки аккумулятора.