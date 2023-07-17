С улиц Москвы пропадут паркоматы

В мэрии Москвы приняли решение в ближайшее время убрать паркоматы из-за ненадобности, через них проходит менее 1% всех транзакций пользователей паркингов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание подчеркивает, что в департаменте транспорта столицы отмечают, что большая часть платежного трафика, около 95%, приходится на приложение. При этом в 2022 году на обслуживание паркоматов городские власти потратили более 100 млн руб.

В публикации утверждается, что на демонтаж 519 уличных паркоматов будет потрачено 11,7 млн руб.

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, причиной низкой популярности устройств является то, что на оплату парковки отводится крайне небольшое время, а не то, что многие горожане перешли на карты и приложение.

«Когда на оплату отводилось 15 минут, паркоматы были более популярны. Когда сделали пять минут (это правило действует с 2018 года), до паркомата иногда просто не добежать», — добавил Шкуматов.

Издание подчеркивает, что 80 устройств для оплаты парковки планируют оставить возле самых востребованных мест. Остальные устройства должны быть демонтированы до конца лета 2023 года, говорится в публикации.