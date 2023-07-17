Cadillac предложил большие скидки на новый электрокроссовер Lyriq
В начале июля «батарейный» флагман премиум-бренда General Motors подешевел на 40-60 тысяч юаней по сравнению с первоначальной ценой, озвученной в декабре 2022-го. Дисконт составил без малого 14 процентов, и теперь базовый заднеприводный кроссовер стоит от 379 700 юаней (эквивалент 4,8 миллиона рублей). В США аналогичная комплектация дороже на 12 процентов.
По данным Reuters, покупатели Cadillac Lyriq, оформившие предзаказ до конца августа, смогут сэкономить дополнительные 18 тысяч юаней, то есть стартовая цена снизится до 361 700 юаней (эквивалент 50,7 тысячи долларов). В США базовый электрокроссовер Cadillac обойдётся в 59 тысяч долларов, то есть окажется на 16 процентов дороже. Сравнение корректное, ведь Lyriq собирают в обеих странах.
Причина беспрецедентных скидок на новую модель — падение продаж Cadillac на конкурентном китайском рынке (на восемь процентов по итогам 2022 года). Маркетологи General Motors рассчитывали отыграться после начала продаж электрокара Lyriq, но похоже спрос оказался меньше ожиданий: за первый квартал реализовано всего 918 кроссоверов.
Американскому концерну приходится ввязываться в ценовые войны с китайскими автопроизводителями. На прошлой неделе Tesla и 15 китайских марок пытались подписать соглашение и прекратить «безрассудное» снижение стоимости ради увеличения продаж, но в конечном счёте китайские власти заявили, что подобные союзы нарушают антимонопольное законодательство.
Основатель Tesla Илон Маск намерен играть в масс-сегменте, используя агрессивную стратегию снижения цен. Конкурентам приходится подстраиваться, и хотя Cadillac считается премиум-брендом, без больших скидок привлекать клиентов не удаётся. Возможно, ситуация поменяется с выходом более компактного электрокроссовера Optiq.