Cadillac предложил большие скидки на новый электрокроссовер Lyriq

В начале июля «батарейный» флагман премиум-бренда General Motors подешевел на 40-60 тысяч юаней по сравнению с первоначальной ценой, озвученной в декабре 2022-го. Дисконт составил без малого 14 процентов, и теперь базовый заднеприводный кроссовер стоит от 379 700 юаней (эквивалент 4,8 миллиона рублей). В США аналогичная комплектация дороже на 12 процентов.

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По данным Reuters, покупатели Cadillac Lyriq, оформившие предзаказ до конца августа, смогут сэкономить дополнительные 18 тысяч юаней, то есть стартовая цена снизится до 361 700 юаней (эквивалент 50,7 тысячи долларов). В США базовый электрокроссовер Cadillac обойдётся в 59 тысяч долларов, то есть окажется на 16 процентов дороже. Сравнение корректное, ведь Lyriq собирают в обеих странах.

Причина беспрецедентных скидок на новую модель — падение продаж Cadillac на конкурентном китайском рынке (на восемь процентов по итогам 2022 года). Маркетологи General Motors рассчитывали отыграться после начала продаж электрокара Lyriq, но похоже спрос оказался меньше ожиданий: за первый квартал реализовано всего 918 кроссоверов.

Cadillac

Американскому концерну приходится ввязываться в ценовые войны с китайскими автопроизводителями. На прошлой неделе Tesla и 15 китайских марок пытались подписать соглашение и прекратить «безрассудное» снижение стоимости ради увеличения продаж, но в конечном счёте китайские власти заявили, что подобные союзы нарушают антимонопольное законодательство.