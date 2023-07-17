Показан обновленный кроссовер «дочки» Geely на платформе Coolray

Минпромторг Китайской Народной Республики засветил внешность и характеристики обновлённого 06: самого доступного паркетника Lynk & Co. Пока сертифицирована топ-версия с трёхмоторной заряжаемой гибридной системой EM-P пиковой мощностью 299 лошадиных сил и крутящим моментом 568 Нм. Вероятно, новинка заменит актуальный Lynk & Co 06 с приставкой New Energy.

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Для Lynk & Co 06 образца 2020 года грядущий рестайлинг станет вторым по счёту. Однако, судя по неизменной колёсной базе, об отказе от платформы BMA, знакомой по Coolray, речи не идёт. Зато экстерьер будет оформлен в духе большого кроссовера с индексом «08»: поменяются бамперы, оптика, крышка багажника и задние крылья.

Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

В настоящий момент гибридный Lynk & Co 06 развивает 260 сил и 390 Нм, а под капотом кроссовера «турботройка» объёмом 1477 кубических сантиметров. Обновлённый вариант перейдёт на «турбочетвёрку» объёмом 1499 кубических сантиметров, а пиковая отдача увеличится до 299 сил и 568 Нм. Вероятно, станет больше и тяговая батарея: актуальный кроссовер с аккумулятором на 15,5 киловатт-часа проезжает без активации ДВС до 84 километров (NEDC).