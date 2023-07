Показан обновленный кроссовер «дочки» Geely на платформе Coolray

Минпромторг Китайской Народной Республики засветил внешность и характеристики обновлённого 06: самого доступного паркетника Lynk & Co. Пока сертифицирована топ-версия с трёхмоторной заряжаемой гибридной системой EM-P пиковой мощностью 299 лошадиных сил и крутящим моментом 568 Нм. Вероятно, новинка заменит актуальный Lynk & Co 06 с приставкой New Energy.