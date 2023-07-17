BMW увеличила производство M3 Touring и готовит суперуниверсал CS. Руководитель М-подразделения Франк ван Мил заявил Bimmer Today, что компания была застигнута врасплох высоким спросом на модель. Топ-менеджер подтвердил, что производство универсалов пришлось увеличить. Портал BMW Blog настаивает: баварцы тестируют «хардкорную» версию M3 CS Touring, однако её дебют состоится только в том случае, если на заводе останутся свободные мощности.

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BMW M3 Touring встала на конвейер в сентябре прошлого года, и хотя тираж универсалов не ограничен, Франк ван Мил не советует тянуть с заказом. Дело в том, что несмотря на увеличение производства, сроки выполнения заказа и не думают сокращаться! Популярность двухобъёмных «эмок» такова, что в Мюнхене готовят ещё более экстремальную версию CS.

Инсайдеры подчёркивают, что производству спецверсии универсала ещё не дали зелёный свет, но в 2024 году M3 CS Touring вполне может появиться. В таком случае двухобъёмная «эмка» унаследует технику у одноимённого седана, то есть разовьёт 550 лошадиных сил и отличится углепластиковыми деталями обвеса.