Ford запатентовал зарядный прицеп для питания электромобилей.

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Американские журналисты выяснили, что «голубой овал» зарегистрировал проект портативной тележки со встроенными электродвигателями, тяговым аккумулятором и несколькими зарядными разъёмами. По задумке, прицеп сможет заряжать буксирующий его электромобиль и использоваться в качестве источника тока для кемперов, других транспортных средств и бытовых инструментов на стоянке.

В кратком описании документа из американского патентного ведомтсва USPTO сказано, что прицеп-зарядка может оснащаться одним или несколькими электродвигателями для лучшего маневрирования. Также предусмотрена аккумуляторная батарея для хранения электроэнергии, зарядный порт для питания самого прицепа, а также разъёмы для зарядки других электропотребителей.

Управлять зарядным прицепом можно будет через контроллер, но не исключён более традиционный вариант с парковкой с помощью тягача. Любопытно, что инженеры Ford даже не попытались использовать альтернативные источники энергии, то есть прицеп нельзя подзарядить от солнца, а вариант с бензиновым или дизельным генератором не рассматривается.