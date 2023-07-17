Xiaomi MS11 EV получит аккумулятор емкостью 101 кВтч на 800 км хода

Новинка Xiaomi MS11 EV получит аккумулятор емкостью 101 кВтч на 800 км запаса хода
Как сообщает издание SPEEDME.RU, электрический седан Xiaomi MS11 будет оснащен дальнобойной версией с тройной батареей, емкость которой составляет 101 кВт/ч. Она обеспечит 800 километров запаса хода.
Кроме того, по словам инсайдеров, седан будет поддерживать зарядку постоянным током 800 В. Однако его вес будет достаточно тяжелым.
Авто уже было замечено в Китае во время испытаний. Фотография тут же завирусилась в социальных сетях, однако позже была удалена.