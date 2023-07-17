Xiaomi MS11 EV получит аккумулятор емкостью 101 кВтч на 800 км хода

Как сообщает издание SPEEDME.RU, электрический седан Xiaomi MS11 будет оснащен дальнобойной версией с тройной батареей, емкость которой составляет 101 кВт/ч. Она обеспечит 800 километров запаса хода.

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Кроме того, по словам инсайдеров, седан будет поддерживать зарядку постоянным током 800 В. Однако его вес будет достаточно тяжелым.