За седан Changan Lamore в России просят 2,35 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию бизнес-седан Changan Lamore. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска просят 2 350 000 рублей.

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У машины под капотом - турбочетверка 1.5 собственного семейства Blue Core с непосредственным впрыском. Мотор выдает 170 л.с., в паре с ним - семиступенчатый "робот" с двумя сцеплениями, привод только передний.

Габариты седана составляют 4770 х 1840 х 1440 мм с колесной базой 2765 мм.

В оформлении салона использована архитектура Uni-моделей - это овальный руль и расположенный над ним экран виртуальных приборов с дополнительными боковыми секциями. А вот дисплей медиасистемы у Lamore вертикальный.

Набор оснащения седана включает цифровую "приборку" диагональю 10,25 дюйма, центральный дисплей на 13,2 дюйма, передние кресла с электрорегулировками в шести направлениях, сервопривод крышки багажника, климат-контроль с непроницаемым для бактерий и вирусов фильтром, а также богатый набор электронных ассистентов.