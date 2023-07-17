Xpeng планирует значительно увеличить продажи за счет кроссовера G6
Во втором полугодии китайский бренд Xpeng рассчитывает на двукратное увеличение продаж по отношению к текущему уровню. Показатель вырастет за счет выхода электрокроссовера G6 – заявок со стороны покупателей уже много, пишет Reuters.
Президент Xpeng Брайан Гу отметил, что в третьем квартале производитель намерен продавать по 15 тысяч машин каждый месяц. Данный уровень почти вдвое больше показателя, который был зафиксирован в мае и июне. А в четвертом квартале спрос должен достигнуть 20 тысяч единиц.
В первом полугодии Xpeng столкнулся со спадом продаж на 40%. Соответственно, бренд сейчас возвращает свои прежние позиции.
В КНР Xpeng G6, который был представлен весной текущего года, продается по цене от 210 тысяч юаней (2,65 миллиона рублей по текущему курсу).
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование автосервиса Fit Service сообщила, что стоимость ремонта китайских автомобилей возросла почти на треть с начала года. В первой половине прошлого года средний чек составлял около 5,5 тыс. рублей, а в 2023 году он поднялся до 7 тыс. рублей. Одна из причин - увеличение цены самих автомобилей. Причем речь идет как о новых машинах, так и об авто с пробегом.