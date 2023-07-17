Xpeng планирует значительно увеличить продажи за счет кроссовера G6

Во втором полугодии китайский бренд Xpeng рассчитывает на двукратное увеличение продаж по отношению к текущему уровню. Показатель вырастет за счет выхода электрокроссовера G6 – заявок со стороны покупателей уже много, пишет Reuters.

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Президент Xpeng Брайан Гу отметил, что в третьем квартале производитель намерен продавать по 15 тысяч машин каждый месяц. Данный уровень почти вдвое больше показателя, который был зафиксирован в мае и июне. А в четвертом квартале спрос должен достигнуть 20 тысяч единиц.

В первом полугодии Xpeng столкнулся со спадом продаж на 40%. Соответственно, бренд сейчас возвращает свои прежние позиции.

В КНР Xpeng G6, который был представлен весной текущего года, продается по цене от 210 тысяч юаней (2,65 миллиона рублей по текущему курсу).