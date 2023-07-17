Доступные электрокары: когда экономят не только на бензине
Электромобили постепенно дешевеют, перестают быть экзотикой и получают всё большее распространение. Недорогие «зелёные» новинки появляются регулярно, а опережают всех в этой сфере, пожалуй, китайские производители: они показывают новые доступные «электрички» чуть ли не каждый день. Фирмы из других стран чаще всего оказываются в позиции догоняющих, хотя и они создают подобные проекты. Давайте познакомимся с дешёвыми «батарейными» моделями, дебютировавшими в последние месяцы. Некоторые из них могут со временем появиться в России, но уже по более высоким ценам.
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