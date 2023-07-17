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Доступные электрокары: когда экономят не только на бензине

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Deepal S7. Вседорожник от Changan, выпущенный под брендом Deepal (экспортный вариант марки Shenlan), в пересчёте на рубли обходится китайцам приблизительно вдвое дешевле, чем электрический «Москвич» россиянам 
© Motor.ru
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Предложено две модификации — «батарейная» и гибридная. Первой полагается 218- или 258-сильный агрегат, второй — установка, в состав которой входят 95-сильный бензиновый мотор объёмом 1,5 литра и электродвигатель мощностью 238 лошадиных сил 
© Motor.ru
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Электромобиль преодолевает до 620 километров по стандарту CLTC. Гибрид проезжает без запуска ДВС до 200 километров, а с полным баком его суммарный запас хода достигает 1120 километров. Наиболее мощный электрокар набирает «сотню» за 6,7 секунды, а бензоэлектрическое исполнение тратит 7,7 секунды 
© Motor.ru
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JAC Yttrium 3. JAC выпустил под своим электромобильным суббрендом хэтчбек, который оказался на 45 процентов доступнее Sehol E40X — прародителя «Москвича 3e» 
© Motor.ru

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95-сильный электрокар с пробегом на одной зарядке 405 километров уже в «базе» получил дисковые тормоза, колёса диаметром 16 дюймов, медиасистему с 12,8-дюймовым дисплеем, цифровую панель приборов, диодную светотехнику и контурную подсветку 
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За доплату предложены передние сиденья с подогревом и вентиляцией, тачскрин диагональю 15,6 дюйма, панорамная крыша, кожаная отделка интерьера и автопилот второго уровня 
© Motor.ru
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Ark Zero. Новинка оказалась самым дешёвым электромобилем в Великобритании. Юридически это квадрицикл, поэтому на него не распространяются некоторые нормы — к примеру, касающиеся активной и пассивной безопасности. Поэтому и цена составляет лишь 6000 фунтов стерлингов. В дальнейшем модель появится в других странах 
© Motor.ru
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Комплектация всего одна, а выбрать удастся только цвет: доступно четыре варианта. Длина электрокара с алюминиевым кузовом — 2,5 метра, ширина — немногим больше 1,2 метра. В список оборудования вошли люк, задняя камера и мультимедиасистема с подключением девайсов по Bluetooth 
© Motor.ru
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Мотор с отдачей три лошадиные силы размещён сзади. Литий-ионный аккумулятор ёмкостью 80 ампер-часов обеспечит дальнобойность 81 километр по стандарту WMTC. Зарядка займёт 6–8 часов 
© Motor.ru

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Kaiyi Xuandu EV. Знакомый нам Kaiyi E5, продающийся в Китае под другим названием, получил электрическую версию 
© Motor.ru
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Продажи стартуют в начале следующего года, а о возможном экспорте пока ничего не сказано. Новинка отличается от топливной модификации заглушкой вместо радиаторной решётки, голубой вставкой под госномером и накладками взамен патрубков выхлопа 
© Motor.ru
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Внутри — джойстик выбора режимов движения и виртуальная панель приборов. Электромотор выдаёт 163 лошадиные силы и 210 Нм, а батарея обеспечивает запас хода до 350 километров по циклу CLTC 
© Motor.ru
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VinFast VF 3. Вьетнамская компания представила дешёвый и компактный электровнедорожник с трёхдверным кузовом, разработанный для Юго-Восточной Азии 
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Приём заявок начнётся в сентябре, а полноценные продажи стартуют лишь в третьем квартале следующего года. Длина составляет чуть больше трёх метров. У новинки пятиместный салон, «достаточный» клиренс и 16-дюймовые колёса 
© Motor.ru

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Обещаны два исполнения (Eco и Plus), несколько цветов для кузова, минималистичный интерьер с набором основных функций и немалая для этого класса дальнобойность 
© Motor.ru
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Baojun Yep. Китайское совместное предприятие SAIC-GM-Wuling показало дешёвый «батарейный» кроссовер с тремя дверями и обликом в стилистике Suzuki Jimny. Новинка получила несущий кузов, а также независимую подвеску спереди и неразрезной мост сзади. Яркие окраски и широкие возможности персонализации должны заинтересовать молодёжь 
© Motor.ru
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В наборе доступных аксессуаров предусмотрены, например, кенгурятник, дополнительный свет на крыше, колёса в ретростиле и хром. Среди непривычных «фишек» — монитор на багажной двери, на который выводится анимация. Длина — 3,3 метра, расстояние между осями — 2,1 метра, клиренс — 15 сантиметров 
© Motor.ru
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68-сильный электромотор установлен сзади. Аккумулятор ёмкостью 28,1 киловатт-часа обеспечивает запас хода 303 километра по циклу CLTC. Максимальную скорость ограничили на уровне 100 километров в час. В комплектацию вошли диски диаметром 15 дюймов, матричная головная оптика, два 10,25-дюймовых дисплея и климатическая система. Салон вмещает четырёх пассажиров 
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BYD Seagull. Всего за сутки китайская электрическая «Чайка» собрала на своей родине 10 тысяч предварительных заказов 
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Хэтчбек способен преодолеть на одной зарядке 305–405 километров в зависимости от модификации, а восполнение энергозапаса до 80 процентов займёт полчаса. Доступны четырёх- и пятиместный варианты компоновки и два вида аккумуляторов — ёмкостью 30 и 38 киловатт-часов 
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75-сильный мотор разгоняет машину до максимальных 130 километров в час. В интерьере — пятидюймовая виртуальная панель приборов и дисплей диагональю 12,8 дюйма для мультимедийной системы 
© Motor.ru

    Электромобили постепенно дешевеют, перестают быть экзотикой и получают всё большее распространение. Недорогие «зелёные» новинки появляются регулярно, а опережают всех в этой сфере, пожалуй, китайские производители: они показывают новые доступные «электрички» чуть ли не каждый день. Фирмы из других стран чаще всего оказываются в позиции догоняющих, хотя и они создают подобные проекты. Давайте познакомимся с дешёвыми «батарейными» моделями, дебютировавшими в последние месяцы. Некоторые из них могут со временем появиться в России, но уже по более высоким ценам.

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