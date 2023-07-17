Доступные электрокары: когда экономят не только на бензине

Ark Zero. Новинка оказалась самым дешёвым электромобилем в Великобритании. Юридически это квадрицикл, поэтому на него не распространяются некоторые нормы — к примеру, касающиеся активной и пассивной безопасности. Поэтому и цена составляет лишь 6000 фунтов стерлингов. В дальнейшем модель появится в других странах