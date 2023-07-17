Два новых гибридных минивэна GAC показали до премьеры

Минпромторг Китайской Народной Республики раскрыл фотографии и характеристики Trumpchi M7 и Trumpchi E8 — однообъёмных близнецов длиной 4,9 метра, которые отличаются обвесом и силовой установкой. Речь идёт об упрощённых аналогах флагманов GAC с индексами M8 и E9: колёсная база уменьшена на 14 сантиметров, ожидаемы менее мощные и современные бензиновые и электрические двигатели.

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GAC Trumpchi M7 — минивэн, длина/ширина/высота которого равны соответственно 4920/1900/1760 миллиметрам, колёсная база — 2930 миллиметров. В целом дизайн выдержан в духе Trumpchi M8, но хрома стало заметно меньше. Под капотом гибридная система, состоящая из 140-сильного «атмосферника» 2.0 и электродвигателя.

Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

GAC Trumpchi E8 отличается бамперами и «лишним» зарядным лючком. Этот однообъёмник — заряжаемый гибрид с атмосферным 1,8-литровым двигателем (133 силы), тяговым электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 25,6 киловатт-часа. Запас хода без активации ДВС — до 116 километров (WLTC). Салон пока не показан, но вероятны трёхрядные варианты с шестью или семью местами.