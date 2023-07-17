В одном из крупнейших онлайн-сервисов такси выросла доля китайских автомобилей

Доля китайских автомобилей в одном из крупнейших онлайн-сервисов такси «Ситимобил» выросла до 30 процентов. Об этом со ссылкой на управляющего директора сервиса Дмитрия Коваленко сообщает РИА Новости.

В настоящее время почти треть партнеров сервиса используют для работы машины из КНР. По мере того, как действующие автомобили будут замещаться, доля китайского транспорта будет расти, добавил Коваленко.

По данным Bloomberg, с начала 2023 года Россия стала крупнейшим импортером автомобилей из КНР. По количеству ввезенных автомобилей она опережает прочие страны вдвое: с января по май Китай экспортировал в Россию 287 тысяч новых автомобилей. Годом ранее из КНР привезли порядка 162 тысяч машин.

После ухода зарубежных производителей с рынка президент России Владимир Путин дал правительству поручение рассмотреть возможность использования в такси и каршеринге (кратковременной аренды машины с поминутной оплатой — прим. «Ленты.ру») автомобилей исключительно российского производства. Соответствующие ведомства должны разработать требования к локализации производства автомобилей для использования в этих сферах.