Nissan Terra становится Dongfeng Paladin в Китае
Dongfeng анонсировала новый автомобиль под названием Paladin, который технически представляет собой переработанный Nissan Terra для местного рынка.
Совместное предприятие Zhengzhou-Nissan выпускало этот рамный внедорожник в течение пяти лет, но все они продавались под маркой Nissan. Это изменилось теперь, когда у Dongfeng есть права на производство.
Однако обновление распространяется не только на значки — салон и двигатель тоже новые. 2,5-литровый безнаддувный двигатель Nissan мощностью 193 л.с. освобождает место в моторном отсеке для 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя Mitsubishi мощностью 228 л.с. Новый двигатель производится в Китае и сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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