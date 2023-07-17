В Испании создали легкий и мощный оппозитный двигатель

Компания INNengine из Гранады (Испания) создала оппозитный двигатель внутреннего сгорания с восемью поршнями и упрощенной конструкцией. Об этом рассказал автор The Drive Роб Штумпф.

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В этом 500-кубовом двигателе нет ни головки блока цилиндров (ГБЦ), ни коленчатого вала, ни распределительного вала, ни клапанов. Вот почему неудивительно, что этот двигатель весит всего 38 с половиной килограммов, отметил Штумпф.

Автор добавил, что «каким-то образом» двигатель по-прежнему выдает 120 лошадиных сил благодаря тому, что компания называет циклом однотактного сгорания.

Штумпф подчеркнул, что в этом двигателе нет и шатунов - «по крайней мере, в традиционном смысле». Цилиндры в двигателе опираются на волнообразные диски через ролики, а двигаться диски заставляет сила, образующаяся от сгорания топливо-воздушной смеси и давящая на поршень. Оба конца двигателя симметричные, коробку передач можно подключить к любому из них или к двум сразу.

Штумпф отметил, что механическая конфигурация также позволяет улучшить баланс двигателя. Это означает, что типичные недостатки двигателя внутреннего сгорания, включая шум и вибрацию, сведены к минимуму.

Несмотря на все преимущества двигателя, автор статьи сомневается, что один из крупных брендов оснастит свои машины технологией INNengine. Mazda Miata, представленная в демонстрационном видео INNengine, стала отличной концепцией, но в действительности компания нацелена на рынок электромобилей, как и отрасль в целом.