В Испании создали легкий и мощный оппозитный двигатель
Компания INNengine из Гранады (Испания) создала оппозитный двигатель внутреннего сгорания с восемью поршнями и упрощенной конструкцией. Об этом рассказал автор The Drive Роб Штумпф.
В этом 500-кубовом двигателе нет ни головки блока цилиндров (ГБЦ), ни коленчатого вала, ни распределительного вала, ни клапанов. Вот почему неудивительно, что этот двигатель весит всего 38 с половиной килограммов, отметил Штумпф.
Автор добавил, что «каким-то образом» двигатель по-прежнему выдает 120 лошадиных сил благодаря тому, что компания называет циклом однотактного сгорания.
Штумпф подчеркнул, что в этом двигателе нет и шатунов - «по крайней мере, в традиционном смысле». Цилиндры в двигателе опираются на волнообразные диски через ролики, а двигаться диски заставляет сила, образующаяся от сгорания топливо-воздушной смеси и давящая на поршень. Оба конца двигателя симметричные, коробку передач можно подключить к любому из них или к двум сразу.
Штумпф отметил, что механическая конфигурация также позволяет улучшить баланс двигателя. Это означает, что типичные недостатки двигателя внутреннего сгорания, включая шум и вибрацию, сведены к минимуму.
Несмотря на все преимущества двигателя, автор статьи сомневается, что один из крупных брендов оснастит свои машины технологией INNengine. Mazda Miata, представленная в демонстрационном видео INNengine, стала отличной концепцией, но в действительности компания нацелена на рынок электромобилей, как и отрасль в целом.
В 2022 году компания Astron Aerospace анонсировала экологичный двигатель внутреннего сгорания, который может стать альтернативой электрическим моторам. В этом двигателе традиционные четыре такта разделили на две независимые камеры сгорания, между которыми поместили форкамеру. В компании заявляли, что двигатель весит 15,9 килограмма, но дает 160 лошадиных сил, при этом уровень его выбросов очень низок.