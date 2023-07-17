Новый электрокар Aston Martin получит «кибершины»

Новый электрический спорткар Aston Martin получит инновационные шины Pirelli с сенсорами. Для будущей модели британской марки заявлено ноу-хау Pirelli под названием Cyber Tyre — технология использования сенсорных шин, которая собирает различные данные и передает их в режиме реального времени. Информация транслируется со встроенных в «кибершину» датчиков в электронную систему автомобиля, после чего они появляются на бортовом компьютере.

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Технология Сyber Tyre была представлена еще несколько лет назад. В самой Pirelli заявляют, что благодаря сенсорным шинам «управление автомобилем становится максимально персонализированным, безопасным, обеспечивая высокий уровень характеристик». Также в Pirelli отмечают, что это «первые в мире шины, которые умеют разговаривать с автомобилем».

Система полностью автоматизирована и постоянно активна. Для нее было создано специальное ПО, интегрированное в электронный блок управления, которое быстро обрабатывает полученную от датчиков информацию. Далее обработанные данные отображаются на дисплее автомобиля.

«Система с несколькими приложениями поможет предотвратить опасные ситуации, — говорится в официальном релизе компании. — Следующим шагом станет соединение и постоянный диалог с другими транспортными средствами и окружающей инфраструктурой».