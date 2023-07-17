Пассажиров станут возить через Крымский мост на электропоездах

Из-за чрезвычайного происшествия 17 июля на Крымском мосту пассажиров будут возить через него на электропоездах. Об этом в своем Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

«Автобусное движение до станции "Южная" (последняя жд станция перед Крымским мостом). Оттуда электропоездами в Темрюк. Пересадка снова в автобусы и до пункта назначения», — написал Крючков.

Также Минтранс России сообщил, что Керченская паромная переправа, работа которой была приостановлена из-за ЧП, возобновила работу.