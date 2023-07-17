Внедорожник Jeep Avenger оснастили слабым мотором

С самого начала новый Jeep Avenger должен выпускаться исключительно в виде электрической версии. Однако, как сообщает SPEEDME.RU, компактный внедорожник в настоящее время доступен с двигателем внутреннего сгорания.

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Такой вариант можно приобрести, в частности, на территории Италии, Польши или Испании. Avenger, имеющий бензиновый мотор 1.2 с турбонаддувом продается в ФРГ исключительно в комплектации Altitude за 27 тысяч евро.