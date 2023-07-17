В Ростовской области на границе с ДНР возникла большая пробка

В Ростовской области на границе с ДНР возникла большая автомобильная пробка. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

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Автомобилисты жалуются на затор, из-за которого не могут проехать из Таганрога в сторону Мариуполя. Отмечается, что количество машин резко увеличилось после ночного происшествия на Крымском мосту.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил региональному Минтрансу и другим службам упорядочить автотрафик на территории области в направлении альтернативного маршрута в Крым после ЧП на Крымском мосту, передает ТАСС.

Подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по федеральной трассе А-290 »Новороссийск — Керчь» полностью перекрыт, пишет ТАСС. Автомобили направляют по другому участку трассы на порт «Кавказ». На съездах с трассы наблюдается большое количество автомобилей, стоящих на обочине.